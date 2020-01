Aux Origines du piano hot

Les Fondements populaires de l'expressivité

d'un instrument bien tempéré



à Lisiane Laplace









On a longtemps pensé que le piano traînait des handicaps de disponibilité et d'expressivité pour traduire l'âme des classes défavorisées. On crut constater des facilités d'accès plus grandes au piano dans les villes, même s'il s'agissait de lieux de plaisirs (tremplins au « classic rag »), que dans les campagnes. Si l'on en croit Paul Oliver, « les notes fixes du piano, fondées sur la gamme diatonique européenne et la pureté de sa sonorité étaient contraires à la tradition du blues et de la musique africaine et rendaient difficile toute interprétation authentiquement blues sur cet instrument ». Pourtant, depuis 1842, les tavernes (barrelhouses) des coins défavorisés, lieux d'élection d'une expressivité hot, restaient contrairement aux centres d'éclosion du classic rag, puis du style stride, insensibles à la fascination de la technique européenne pianistique, d'ailleurs imparfaite car le tempérament est un système musical à la justesse non rigoureuse.

Qu'entend-on par piano hot ? Ce sont les formes expressives les plus éloignées du goût européen. Elles recouvrent, notamment, les styles barrelhouse, boogie-woogie et le blues low-down. Ceux-ci s'entrecroisent volontiers et la distinction tombe dans l'artificiel. Il y a bien sûr des degrés d'intensité variables dans le jeu hot.

Paul Oliver nous a précisé qu'Alex Moore possédait un cheval et une carriole (junk car) pour amener son piano, le soir, sur des chantiers (chock houses) de Dallas. Il est donc un fait que, progressivement, une musique low-down pour piano s'est développée le long du Mississippi puis vers les villes du Nord, où elle se développa dans une fonctionnalité d'« house rent parties » (pianiste convié à jouer dans une maison, la recette servait à payer le loyer).



Par Michel Laplace

© Jazz Hot n° 667, printemps 2014











Tout n'est cependant pas aussi cloisonné. L'intellectuel noir, surnommé « dicty » par Fletcher Henderson et Duke Ellington, qui s'inscrivait dans le mouvement de la Harlem Renaissance, n'aimait pas à l'origine le piano, à cause des lieux fréquentés par les maîtres du clavier. A partir de 1923, l'état d'esprit changea. Les pianistes de style stride, genre qui émerge à partir de 1912, sont reconnus par Alain Locke. Ce furent plus spécialement James P. Johnson, Willie Smith et Fats Waller. Dans ce domaine, la main gauche a un rôle spécifique : elle alterne une note basse jouée sur les temps forts avec un accord aigu plaqué sur les temps faibles. La technique savante européenne a eu un grand attrait sur ces virtuoses. James P. Johnson a utilisé en introduction à un stomp une transcription pour piano de Rigoletto de Liszt. Il a enregistré des variations sur Peer Gynt de Grieg. On sait que Willie Smith s'échauffait en jouant Bach. Il jouait aussi à l'occasion une Polonaise de Chopin. Fats Waller tira parti du Sextette de Lucia di Lammermoor de Donizetti, de « Ah : So Pure » de Martha de Flotow, et de « My Heart at the Sweet Voice » tiré de Samson & Dalilah de Saint-Saëns. Donald Lambert, qui impressionna Art Tatum, a gravé en 1941 des solos en stride pour le label Bluebird à partir de Tannhauser de Wagner, Lucia di Lammermoor, Peer Gynt et l'Elegie de Massenet. Herman Chittison, enfin, a enregistré Tristesse de Chopin. Au passage, signalons que le monde du stride est vaste et ne se limite pas à ces quelques noms, auxquels il faut au moins ajouter ceux de Luckey Roberts (parmi les fondateurs du genre), Clarence Profit (qui a gravé quatre titres avec les Washboard Serenaders, le 24 mars 1930), Stephen Henderson et Joe Turner (qui avait de l'affection pour Thelonious Monk !).







Mais les choses se compliquent par le fait que comme les grands noms de la « musique savante européenne », suivant l'exemple de Dvořák, les compositeurs de ragtime, puis les virtuoses du stride s'inspiraient volontiers des musiques du peuple (folk). Eubie Blake et Willie Smith surent remarquer un pianiste boogie nommé Kitchen Tom à Atlantic City dans la période 1905-14. Eubie Blake qui lui dédia une œuvre, « Kitchen Tom » (1905), a sans doute connu ce genre un peu avant, car sa composition « Charleston Rag » (1902, qu'il prétendit avoir écrite en 1899), alias « Sounds of Africa » (rebaptisé ainsi par Jim Europe, autre gloire de la Harlem Renaissance), intègre une basse boogie. Eubie Blake en fit un enregistrement sur cylindre en 1917. Cette basse boogie se repère dans « Arkansas Blues » de James P. Johnson, qui en fit un enregistrement sur cylindre en 1921. Fletcher Henderson enregistre un « Chimes Blues » à New York en mars 1923 pour le label emblématique de la Harlem Renaissance, Black Swan, qui mélange basses boogie et stride. Ce mélange est fréquent chez Fats Waller notamment dans ses versions de « Muscle Shoals Blues » du Texan George Thomas (1922) et « Jail House Blues » du Louisianais Clarence Williams (1924). Pour bien compliquer les choses, ces basses boogie à la main gauche, en accords de 10 e arpégés, ont été reprises par Albert Ammons (« Woo Woo » , 1939, Storyville 8026), c'est ce qu'il appela le « stride boogie woogie sandwitch » . Mais à côté de l'Art Form représentée par ces artistes d'exception, il y a une source, qui selon le jargon d'Albert Murray pourrait être qualifiée de Folk Art.





Trilles, trémolos, artifices comme de précéder l'attaque d'un mi par le mi bémol (pseudo note bleue) font partie d'un vocabulaire hot adapté à l'approche rugueuse du piano qui s'impose en 1927-35. Si les limites structurelles entre ragtime, boogie et blues sont floues, le lien expressif dirty en fit une entité.







Les lieux d'expression ont laissé leur nom à un genre : le style barrelhouse de piano. Barrelhouse est synonyme de Honky Tonk comme le souligna Little Brother Montgomery en 1976 et veut dire bouge, bar, taverne, tirant ce nom du tonneau de bière (barrel) placé contre un mur et dans lequel on puisait directement. Contrairement à ce qu'affirma Jacques B. Hess (Nothin' But the Blues), ce jeu puissant, non inhibé, n'est pas à l'origine du boogie-woogie (en krio de Sierra Leone, on connait l'expression bogi-bogi, qui signifie danser). C'est plutôt l'inverse. La basse roulante (cf. infra) possible vestige du goût africain pour le répétitif est sûrement l'un des plus anciens éléments constitutifs du jeu jazz. Le style barrelhouse dérive du ragtime improvisé. Généralement en métrique 4/4, il fait aussi appel à des figures de basse du ragtime et à une main gauche puissante (« stompante »). Un Blind Leroy Garnett nous laisse un solo, « Louisiana Glide » (London AL 3506, Black Swan CD 12011) qui est un ragtime improvisé. Ce fut un bon accompagnateur d'après son disque avec le chanteur James Wiggins (« On the Wall, My Lovin’ Blues », « Weary Heart Blues » , London AL 3544). Le maître du genre sera Jimmy Blythe , originaire de Louisville (Kentucky) qui bénéficia des conseils de Clarence Jones et qui est aussi une source d'un boogie-woogie formalisé même s'il n'en porte pas le nom. Son « Chicago Stomp » (avril 1924, Paramount) est un vrai boogie, à l'origine du « Chicago Breakdown » de Big Maceo et son « Jimmie Blues » (juin 1925, Paramount) donnera le fameux « Pine Top’s Boogie Woogie » (cf. infra). A côté de Jimmy Blythe, il y a beaucoup d'obscurs qui ont animé le quotidien. Ils ont surtout enregistré pour le label Paramount (1922-32) qui a fourni presque le quart de la production des race records. Avant-guerre, il y avait une poignée d'amateurs de hot, comme Bill Russell, George Beall, qui « chassaient » les disques de ce genre, perdus dans une marée commerciale.







Un modèle du lien entre ragtime et jeu barrelhouse est le disque sur label Paramount « Barrel House Man » par le pianiste texan Will Ezell (en 1927). Ce musicien versatile, véritable croisement du rag, du boogie et du blues, qui cafouille un peu mais qui a un sens mélodique, fut pour un temps le pianiste maison chez Paramount. Il a travaillé dans l'Est du Texas et dans la région de Shreveport en Louisiane. Il a accompagné la chanteuse Elzadie Robinson, originaire de Shreveport. Il connut aussi la notoriété à Chicago dans ces mêmes années 1920. Parmi ses disques, citons « Mixed Up Rag » , « West Coast Rag » , « Heifer Dust » , « Playing the Dozen » , « Bucket of Blood » . On considère comme typique du climat barrelhouse son « Pitchin’ Boogie » (Black Swan CD 12011), libellé « piano solo with instrumental accompaniment » (c'est-à-dire le cornet de Baby Jay et une rythmique). Notons au passage que l'étiquette barrelhouse a dépassé le piano, pour être appliquée au jeu de cornet ou au style d'un orchestre. La séance Barrel House Five gravée à Long Island en janvier 1929 sous l'égide du pianiste-chanteur-compositeur-affairiste Clarence Williams (Biograph LP 12006) est typique du genre (Eddie Allen, cornet et vocal, y est très dirty) et dans le style de Jimmy Blythe. Déjà en 1934 dans le livre Le Jazz Hot, Hugues Panassié définissait bien le mot dirty par une sonorité « volontairement rude et peu polie ». La littérature anglo-saxone définit le barrelhouse par des sonorités « rough », « crude ». Tout ceci est synonyme de hot. En 1934, Louis Armstrong associe Hot Music, Jazz Music, Gut Bucket Music à une même lignée, et ses disques en Hot Five et Hot Seven y font référence (« Gut Bucket Blues », « I’m Rough » ).







Mais quittons l'Art Form de Louis Armstrong pour le plus humble Folk Art. Le style barrelhouse de piano, c'est aussi par Charlie Spand (en 1929), toujours pour le label Paramount. Charlie Spand, également chanteur (source d'influence sur Leroy Carr), avait quitté le Sud pour Detroit où il officiait dans l'Hastings Street. Il fut l'une des meilleures ventes du label Paramount qui lui fit faire 22 faces entre 1929 et 1931. On y trouve notamment des duos avec le grand guitariste de blues-rag (en fait un jazzman !) Blind Blake : « Hastings Street » (Black Swann 12011), le boogie « Moanin’ the Blues » (London AL 3506, Black Swan 12011). Malgré une tendance à presser le tempo, il est bon dans « Mississippi Blues » (London AL 3537, Black Swan 12011). Charlie Spand qui a aussi vécu à Chicago, vaut pour ses lignes de basse vigoureuses et une parenté de style avec Cow Cow Davenport.







Charles « Cow Cow » Davenport Charles « Cow Cow » Davenport Theater Owners Booking Association) avant de s'installer à Chicago, où il fit des disques. Son jeu porte encore l'influence du ragtime (« Atlanta Rag » , inspiré de La Maxixe, 1929, Gennett, London AL 3537). Il savait jouer barrelhouse (« Back In the Alley » , 1929, Vocalion). Son « Slow Drag » (London AL 3506) est un blues et « Cow Cow Blues » , qui connut une version chantée et une version instrumentale, lui donna son surnom (1928, Vocalion). Ce morceau sur tempo moyen, joué en puissance, fait référence au train. Le style de Cow Cow Davenport utilise la basse roulante à la main gauche, égrainant des notes rapides dans tout l'accord.







A cette époque s'individualise après celle du « classic rag », une confrérie hot à St. Louis, autour de Wesley Wallace , proche de Will Ezell (« Fanny Lee Blues » , un boogie, London AL 3506, Black Swan 12011) et d' Henry Brown , proche de Cow Cow Davenport (« Deep Morgan Blues » , « Stomp’ Em Down » , « Eastern Chimes Blues » : technique limitée, mais vrai climat blues). Henry Brown, né dans le Tennessee, s'est fixé à St. Louis où il s'initia au piano en 1918. Il a enregistré pour Paramount en 1929-30. Son excellent boogie, « Henry Brown Blues » (London AL 3506, Black Swan 12011) s'apparente au style de Sammy Price. On connait aussi Barrelhouse Buck , alias Thomas McFarland, au jeu primaire. On rattache au style de St. Louis, Jabo Williams (« Jabo Blues » , sur tempo vif). Il est aussi chanteur (« Fat Mamma Blues », London AL 3537, Black Swan 12011). Le « No29 » de Wesley Wallace (1930, Paramount) est une des nombreuses références au train. Il y utilise une métrique 6/4 pour la partie de basse de la main gauche, sous un 4/4 pour la main droite (multi-rythmie, certes moins complexe que la polyrythmie africaine). Mais, Wesley Wallace n'était en fait pas très rigoureux avec les structures et les mesures.







Le Tennessee fut un berceau du piano hot. A Memphis, où sont nés Willie Mabon et Booker T. Laury , un style boogie fut repéré dès 1906 par Jelly Roll Morton, joué par Benny French (cf. Library of Congress 1666). En 1909, W.C. Handy, de son côté, allait écouter Sonny Butts à qui il fit des emprunts. C'est en quartet (avec guitare, basse et batterie) qu'enregistrent Lost John Hunter (quatre titres pour 4-Star en 1950) et Joe Dobbins , musicien à temps partiel fixé à Memphis à partir de 1921 (deux titres pour Chess en 1953).







Un style de piano appelé « Santa Fe » s'est développé dans le Texas, autour de Houston, Galveston, Sugarland, Richmond. En effet, dès 1904, existe une sorte de boogie pratiqué dans les scieries et sur les chantiers des voies ferrées. George Thomas , frère aîné du superbe pianiste Hersal Thomas , originaire de Houston, a cosigné avec son frère, « The Fives » , qui porte la mention « medium boogie tempo » . En 1924, Hershal Thomas en donna une version sur cylindre.

*















